Afrika Ligi'nin ilk şampiyonu Mamelodi Sundowns!

Afrika futbolunda rekabeti arttırmak üzere Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen "Afrika Ligi" turnuvasının şampiyonu Güney Afrika Premier Ligi ekibi Mamelodi Sundowns oldu.

KAYNAK: AA
Afrika Ligi'nin ilk şampiyonu Mamelodi Sundowns!

Güney Afrika'nın yürütme başkenti Pretorya'daki Loftus Versfeld Stadyumu'nda dün oynanan rövanş maçında, Mamelodi Sundowns ile Fas'ın Vidad takımı "kupanın ilk sahibi" olmak için karşı karşıya geldi.

Fas'taki karşılaşmada rakibine 2-1 mağlup olan Güney Afrika ekibi, evindeki mücadeleyi 2-0 kazanarak Afrika Ligi kupasını kaldıran ilk takım ünvanını elde etti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, maçın ardından yaptığı açıklamada, Mamelodi Sundowns ekibini kutlayarak, bu yıl ilk kez düzenlenen Afrika Ligi'nin dünya futboluna önemli katkılar sunacağını söyledi.

Infantino, finalde elenen Vidad ekibini de tebrik ederek, "Harika bir atmosferde, harika bir oyun. Bu insanlar zaten bir şampiyon. Bugün Afrika futbolu kazandı. Bugün, Afrika için harika bir gün" dedi.

Afrika Ligi'nin ilk sezonunda kıta genelinden 8 takım mücadele etti. Turnuvaya, gelecek yıldan itibaren kıta genelindeki 3 bölgeden toplam 24 takımın katılması bekleniyor.

Afrika Ligi turnuvası, Afrika Şampiyonlar Ligi ve Afrika Konfederasyon Kupası'nın ardından kıtada kulüpler düzeyindeki üçüncü büyük turnuva olma özelliği taşıyor.

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