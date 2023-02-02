﻿Afrika ülkeleri vakalar artarken kolera aşısı bulamıyor

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Afrika CDC) Direktörü Ahmed Ogwell, haftalık basın toplantısında yaptığı açıklamada, aşının kolerayla mücadelede başlıca araçlardan biri olduğunu ve küresel anlamda aşı sıkıntısının baş gösterdiğini ifade etti.

2023'ün başından bu yana 5 Afrika ülkesinde 27 binden fazla vaka ve 687 ölümün kaydedildiğini aktaran Ogwell, hijyen gibi kamu sağlığı önlemleriyle kolera vakalarının önüne geçilmeye çalışıldığını dile getirdi.

Ogwell, Africa CDC'nin yeterli aşıyı bulabilmek için şu anda Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve aşı ittifakı GAVI ile çalıştığını kaydetti.

Kolera yeniden yaygınlaşmaya başladı

Mart 2022'den bu yana 1000'den fazla kişinin kolera nedeniyle öldüğü Malavi'ye Kasım 2022'de gönderilen yaklaşık 3 milyon doz aşı tükenmişti.

"Vibrio cholerae" isimli bakterinin yol açtığı bulaşıcı bir ince bağırsak hastalığı olan kolera, enfekte ettiği kişide sulu ishal, kusma ve kas krampları gibi belirtilerle kendini gösterebiliyor.

Küresel sağlık kuruluşları ve hükümetlerin tedbirleri sonucu yıllardır azalan kolera vakaları, iklim değişikliği, yoksulluk ve çatışmalar gibi nedenlerle yeniden yaygınlaşmaya başladı.

Dünya Sağlık Örgütünün verilerine göre, 2017'den 2021'e kadar dünya genelinde kolera vakasının tespit edildiği ülke sayısı 20'nin altındayken sadece 2022'de 26 ülkede kolera salgını görüldü.