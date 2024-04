Afrika ülkelerinde sıtma aşısı uygulaması başlatıldı

Bu gelişme, kıtada sıtmayla mücadelede önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, sıtmayla mücadele kapsamında Benin'e 215 bin 900 doz, Liberya'ya 112 bin doz ve Sierra Leone'ye 550 bin doz sıtma aşısı teslim edildiği belirtildi. Aşıların 5 aylık ve üzeri yaştaki çocuklara yapılacağı ve uygulamanın Afrika'da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Sıtma aşısı, Afrika'da her yıl yaklaşık 500 bin can alan sıtmaya karşı umut vadediyor. Hastalık, özellikle çocuklar için ölümcül olabiliyor. Her 2 dakikada bir çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan sıtma, en çok Afrika'da görülüyor.

Sıtma aşıları, DSÖ tarafından da onaylanmış güvenli ve etkili bir yöntem olarak kabul ediliyor. Benin Sağlık Bakanı Benjamin Hounkpatin de aşıların çocukları bu ciddi ve ölümcül hastalığa karşı korumanın önemli bir yolu olduğunu vurguladı.

Sıtma aşısı uygulamalarının Afrika genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. DSÖ verilerine göre, kıtadaki birçok ülke 2025'te sıtma aşısını uygulamaya başlamayı hedefliyor.