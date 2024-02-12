'Afrodit' lakaplı Yeşilçam'ın güzeli Banu Alkan evlendi

Yeşilçam’ın sevilen yıldızı, milyonları bir dönem ekrana kilitleyen güzel oyuncu Banu Alkan, halen gündemden düşmüyor.

Gençliğinde oynadığı filmlerde baştan çıkarıcı güzelliğiyle milyonların aşkı olan Alkan’ın özel hayatı da merak konusu.

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, 2022 yılında Hollanda'da yaşayan Türk iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu.

Daha önce 20 yıl süren yasak bir aşk yaşayan ve hiç evlenmemiş olan Banu Alkan'ın, 65 yaşında ilk kez evlendiği öğrenildi.

Banu Alkan'ın, 65 yaşında ilk evliliğini yaptığı ve düğün için hazırlık yaptığı açıklandı.

Onur Akay, Banu Alkan'ın Kemal Yıldız ile nişanlandığı dönemde sessiz sedasız evlendiklerini ve şu anda düğün için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

Akay, Banu Alkan ve Kemal Yıldız'a bir ömür boyu mutluluklar diledi.

Banu Alkan'ın Kemal Yıldız ile nişanlandığı dönemde, Yıldız'ın evli ve çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı.

17 yaşındayken babasından 2 yaş büyük ve evli olan zengin iş insanı Gürbüz Hanif ile yasak bir aşk yaşayan Banu Alkan, bu ilişkiyi 20 yıl boyunca sürdürmüştü.

Hanif'in kanser teşhisi konulmasının ardından yaşanan vefatına kadar Banu Alkan ile ilişkisi devam etmişti.

Daha sonra, kendisinden 11 yaş küçük Murat Taşdemir ile ilişki yaşayan Banu Alkan'ın hayatında çeşitli aşk ilişkileri yaşanmıştı.