'Afrodit' lakaplı Yeşilçam'ın güzeli Banu Alkan evlendi

Kaynak: Sabah
'Afrodit' lakaplı Yeşilçam'ın güzeli Banu Alkan evlendi
Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü güzeli Banu Alkan, 65 yaşında ilk evliliğini yaptı.

Yeşilçam’ın sevilen yıldızı, milyonları bir dönem ekrana kilitleyen güzel oyuncu Banu Alkan, halen gündemden düşmüyor.

ekran-goruntusu-2024-02-12-175332.png

Gençliğinde oynadığı filmlerde baştan çıkarıcı güzelliğiyle milyonların aşkı olan Alkan’ın özel hayatı da merak konusu.

banu-alkan-kartpostal-krt10304-yerli-artist-kartpostali-gokcekoleksiyon-203268-10-b.jpg

Yeşilçam'ın Afrodit lakaplı ünlü oyuncusu Banu Alkan, 2022 yılında Hollanda'da yaşayan Türk iş insanı Kemal Yıldız ile nişanlandığını duyurmuştu.

images.jpg

Daha önce 20 yıl süren yasak bir aşk yaşayan ve hiç evlenmemiş olan Banu Alkan'ın, 65 yaşında ilk kez evlendiği öğrenildi.

1307809-7a012f397c50e1ee8869ec77ffbabce5-640x640.jpg

Banu Alkan'ın, 65 yaşında ilk evliliğini yaptığı ve düğün için hazırlık yaptığı açıklandı.

ekran-goruntusu-2024-02-12-204458.jpg

Onur Akay, Banu Alkan'ın Kemal Yıldız ile nişanlandığı dönemde sessiz sedasız evlendiklerini ve şu anda düğün için hazırlıklarını sürdürdüklerini belirtti.

ekran-goruntusu-2024-02-12-204516.jpg

Akay, Banu Alkan ve Kemal Yıldız'a bir ömür boyu mutluluklar diledi.

1c6ad8d6418ff43b141c834407cbe2a2.jpg

Banu Alkan'ın Kemal Yıldız ile nişanlandığı dönemde, Yıldız'ın evli ve çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı.

832-5860350fe36e8-x750.jpg

17 yaşındayken babasından 2 yaş büyük ve evli olan zengin iş insanı Gürbüz Hanif ile yasak bir aşk yaşayan Banu Alkan, bu ilişkiyi 20 yıl boyunca sürdürmüştü.

ekran-goruntusu-2024-02-12-114202.png

Hanif'in kanser teşhisi konulmasının ardından yaşanan vefatına kadar Banu Alkan ile ilişkisi devam etmişti.

Daha sonra, kendisinden 11 yaş küçük Murat Taşdemir ile ilişki yaşayan Banu Alkan'ın hayatında çeşitli aşk ilişkileri yaşanmıştı.

Son Haberler
Arda Turan hata yapmadı Spor
Arda Turan hata yapmadı
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı Gündem
Şehit Özkardeş, son yolculuğuna uğurlandı
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası" Video
Mansur Yavaş'ın mitingde vatandaşla olan diyaloğu gündem oldu: "Sen bana yardım ettin. Gariban babası"
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı Dünya
Irak’ta lunaparkta salıncak yere çakıldı. Kaza sonucu 16 kişi yaralandı
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Samsunspor yıktı geçti Antalya'da kabus başladı. Volkan Aliakar yazdı
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı Gündem
Başakşehir'de otomatik silahlarla havaya ateş eden magandalar yakalandı
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu Gündem
Asker eğlencesinde lastik yaktı etrafı dumana boğdu