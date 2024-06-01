'Afrodit' Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye 'iç çamaşırı' çıkışı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
'Afrodit' Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye 'iç çamaşırı' çıkışı

'Afrodit' Banu Alkan'dan Aleyna Tilki'ye 'iç çamaşırı' çıkışı geldi. Banu Alkan; Cinsellik, çocuk, aldatılma sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Oyuncu ve şarkıcı olarak tanınan Banu Alkan, YouTube platformunda yer alan Bana Göre Tv programına konuk oldu ve Psikolog Gökhan Çınar'ın sorularını cevapladı.

"Afrodit" lakabıyla bilinen Banu Alkan, programda aşk hayatı, cinsellik, çocuk sahibi olma düşüncesi ve aldatılma deneyimleri hakkında konuştu. Ayrıca, "Dünya Güzellerim" adlı programın geleceği ile ilgili düşüncelerini de paylaştı.

Banu Alkan şunları söyledi:

"Bebekleriyle oynayan bir şarkıcı sonra iç çamaşırıyla koltuğunda resim veriyor. Olmaz yani. Bebektin, pinktin, pembeydin. Ne oldu? Daha büyümedin sen. Biraz dikkatli olmak lazım."

Banu Alkan'ın bu sözlerinde kastettiği ismin kim olduğu merak uyandırırken, sosyal medyada Aleyna Tilki'den bahsettiği şeklinde yorumlara neden oldu.

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