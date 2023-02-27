İşte o Afrodizyak besinler



Isırgan yemeği

Enginar ve yaprakları

Kereviz ve yaprakları

Sarımsak

Soğan

Kara Turp

Şalgam

Yeşil Soğan

Havuç

Nohut

Koyun sütü

Tereyağ kahvaltınızda eksik etmeyiniz.

Kaymak kahvaltınızda eksik etmeyinin.

Kalamar İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.

Karides İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.

Deniz kestanesi İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.

Siyah Havyar İlişkiye öncesinde akşam yemeğinde yenilmesinde etkin rol oynar.

Keklik yumurtası kahvaltınızda eksik etmeyiniz.

Güvercin yumurtası kahvaltınızda eksik etmeyiniz.

Kuzu Eti yemeklerinizde kullanınız kolesterol problem yok ise,

Kuyruk Yağı yemeklerinizde kullanınız kolesterol problem yok ise,

Ahtapot

İstiridye

Istakoz

Yengeç

Köpek Balığı

Kılıç balığı

Lüfer

Eşkina

Yayın

Alabalık doğal

AFRODİZYAK MEYVELER

Her meyveyi mevsiminde taze olarak yenilir. Kurutularak yenilen meyveler de aynı etkiyi gösterir.



Fındık

Vücudu güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hurma

Hurma 1 adet süt 1 bardak insana bir gün yeter

Potasyum boldur.

Sodyum,

Calsiyum,

Kükürt,

Klor,

Folik asit boldur.

Demir boldur.

Fosfor bol.

Calsiyum bol.

B1, B2, B3, B6,

A vitamini,

Mağnezyum,

Protein zengin.

Alıç meyvesi

Şehveti açar.

Erkekliği artırır.

Ardıç meyvesi

Günde max 10 tane yaşlanmayı geciktirir.

Avakado

Vücudu güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Böğürtlen

Vücudu güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Ceviz

Taze ve kurusu yenilmesinde fayda var.

Vücudu güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Çam fıstık

Vücudu güçlendirir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir.

Hindistan cevizi

Kapari

Kişniş

Üzüm pekmezi

İncir

Karpuz

Kavun

Kiraz

Kivi

Nar ve çekirdekleri

Muşmula

Mürdüm eriği

Muz

Üzüm ve çekirdekleri

Vişne

Yer fıstığı

Afrodizyak çerezler

Acı badem Günde maksimum 7 adet

Antep fıstığı Günde maksimum 7 adet

Badem

Ceviz

Çam fıstığı

Fındık

İncir

Kabak çekirdeği

Kayısı çekirdeği günde maksimum 7 adet

Kişniş

Mürdüm eriği

Siyah çekirdekli üzüm

Yer fıstığı

Afrodizyak tohumlar

Anason

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Cinsel gücü artırıcı özeliği var.

Afrodizyak özeliği var.

Çörek otu

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Siyah hardal tohumu

Siyah hardal tohumu 1 çay kaşığı

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Cinsel bezlerin işleyişini hızlandırır.

Haşhaş tohumu

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Haşhaş tohumu cinsel performansı artırır.

Isırgan tohumu

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Isırgan tohumu 1 çay kaşığı

Havanda dövünüz. Ya da mixerden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt - Ayran - Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Kenevir tohumu

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Nar çekirdeği

Nar çekirdeği ezilerek 1 çorba kaşığı sabah akşam kullanılabilinir

Rezene

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

En eski afrodizyaklardan olan rezeneden her gün bir parça alınması cinsel gücü artırır. Rezenenin tohumundan çay yapılarak içilebilir.

Turp tohumu

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran -Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Üzerlik tohumu

Üzerlik tohumu 1 çay kaşığı,

Havanda dövünüz. Ya da mikserden çekiniz.

Sabah akşam toz halinde Yoğurt – Ayran - Çorba içine koyup yiyebilirsiniz.

Üzüm çekirdeği

Üzüm çekirdeği ezilerek 1 çorba kaşığı sabah akşam kullanılabilinir.