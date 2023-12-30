İşte erkeğe güç veren afrodizyak etkili şifalı bitkiler...

Bitkiler, insanların sağlık sorunlarına çözüm bulmak için yüzyıllardır başvurduğu bir kaynak olduğu bildirildi. Özellikle erkeğe güç veren afrodizyak etkili şifalı bitkiler çokça aranmaya devam ediyor.

İşte erkeklerin performansını artıran afrodizyak özelliği olan bazı şifalı bitkiler...

YASEMİN

Yasemin, hoş bir kokuya sahip olan ve vücutta afrodizyak bir etki oluşturan bir bitkidir. Yaseminli çay içerek veya yasemin yağıyla masaj yaparak bu etkiden yararlanabileceğiniz bildirildi.

HARDAL

Hardal, cinsel organları harekete geçiren maddeler içeren ve afrodizyak bir rol oynayan bir bitki olduğunun altı çizildi.

ROKA

Roka, demir ve C vitamini açısından zengin bir bitkidir ve güçlü bir afrodizyak etkiye sahip olduğunu altı çizildi.

REZENE

Rezene, düzenli olarak tüketildiğinde harika bir afrodizyak bitkisi olduğunun altı çizildi. Rezene, salata veya sebze yemeklerine doğranarak veya tohumlarından çay yaparak tüketilebileceğiniz bildirildi.

LAVANTA

Yemeklere ve salatalara lezzet katması için ilave edilen lavanta, cinsel açıdan oldukça faydalı bir bitki olduğunun altı çizildi. Libidoyu artırarak cinsel gücü kuvvetlendiren lavantanın bu etkisi için birkaç damla kullanımı yeterli olduğunun altı çizildi.

SAFRAN

Tüm aktarlardan kolayca ulaşılabilen safran, safran çiçeğinin kurutularak elde edilen yaprakları olduğu biliniyor. Özellikle salataya, yemeğe ya da bitki çayına katılarak tüketilebilir, en etkili afrodizyaklar arasında yer aldığının altı çizildi.

MAYDANOZ

Hemen hemen herkes tarafından yemeklere lezzet katması için kullanılan maydanoz afrodizyak görevi görür, vücuda direnç kazandırma konusunda oldukça etkili olduğu bildirildi.

MUSKAT

Yine tüm aktarlarda bulunan ve bebek cevizi olarak da adlandırılan muskat, güçlü afrodizyaklar arasında olduğu bildirildi. Tatlılara ve yemeklere lezzet katması için kullanılır, sakinleştirici özelliği de bulunacağı ifade edildi.

MEYAN KÖKÜ

Meyan kökünün tozu doğal maden suyu ile karıştırılıp tüketildiğinde çok etkili bir afrodizyak etkisinin altı çizildi. Bunun için aktarlardan kolayca elde edilecek meyan kökünün 5-10 dakika suda demlenerek kullanılması yeterlidir. Sıcak ya da soğuk olarak tüketilebilir, çayı yapılabileceğiniz bildirildi.

ZENCEFİL

Bal ile tüketilebilir, yemeklere katılabilir. İlk etapta 1 hafta-10 gün içerisinde etkisini fark ettirmesiyle dikkatlerden kaçmadı.

KARANFİL

Karanfil tanesi hem iyi bir afrodizyak etkisi gösterir hem de yorgunluğa iyi geldiğinin altı çizildi.

Uzmanlarca yapılan araştırmalardan gerek kadınlar gerekse de erkekler açısından libidoyu artırarak cinsel gücü kuvvetlendirdi.

POLEN

İçeriğindeki cinsel gücü artırıcı hormonların bu etkideki rolü büyük olduğunun altı çizildi.

GİNSENG

Yapılan bazı araştırmalarda erkeklerde erken boşalmayı önlediği sonucu çıktı.

SÜSEN

Hormonları uyaran süsen kökü tozu en güçlü doğal afrodizyaklar arasında olduğunu altı çizildi.