Afyon'da feci kaza! Evli çift öldü! Çocukları yaralandı

Feci kaza! Evli çift öldü! Çocukları yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında Kamil Çetin (80) ve eşi Hacer Çetin (75) yaşamını yitirdi, iki çocuk da dahil olmak üzere dört kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Afyonkarahisar- Antalya kara yolunun Sandıklı ilçesi Susuz Kavşağı yakınlarında gerçekleşti. Ogün Uzunkaya'nın (38) kullandığı 34 KM 6419 plakalı otomobil ile Kamil Çetin'in yönetimindeki 03 LR 678 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından araçta sıkışan Kamil Çetin ve eşi Hacer Çetin ile diğer otomobilin sürücüsü Ogün Uzunkaya ve yanındaki A.R.U. (37), N.A.U. (7) ve A.A.U. (1) yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, hastaneye sevk edildi. Kamil ve Hacer Çetin çifti, Sandıklı Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Diğer yaralıların sağlık durumlarının stabil olduğu bildirildi.

Otomobil sürücüsü Ogün Uzunkaya, tedavisinin ardından ifadesinin alınması için polis merkezine götürüldü.