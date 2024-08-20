Afyonkarahisar'daki operasyonda 2 kişi gözaltına alındı

Bölgeden aktarılan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerince V.D. ve B.U.'nun evlerinde uyuşturucu madde bulundurdukları tespit edildi. Sonrasında ise eve operasyon düzenleyen ekipler ikamet yerinde arama yaptı. Yapılan denetimlerde 1 kök kenevir bitkisi, 4 gram esrar, 1 gram mariana diye adlandırılan esrar türevi uyuşturucu madde, 2 adet extacy hap, 6 kullanımlık sentetik kannabinoid ve 9 adet tabanca mermisi ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonunda V.D. ve B.U. isimli şahıslar gözaltına alındı.