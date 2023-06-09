Afyon'da sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar’da aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Afyon'da sağanak yağış etkili oldu

Afyonkarahisar kent merkezinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle özellikle sokakta olan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

aw910544-02.jpg Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak içi balkon ve tente altlarına sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren yağmur nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için giysilerini kafalarına geçirerek kaçışmaları ise ilginç görüntüler sahne oldu. (İHA)

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