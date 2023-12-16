Afyonkarahisar'da can pazarı. Midibüs devrildi 24 kişi yaralandı

Korkutan kaza, kent merkezine bağlı Susuz Beldesi Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kent merkezinde aldığı yolcular ile İscehisar ilçesine harekete eden ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen midibüs, şiddetli yağmur nedeniyle kayarak yoldan çıktı. Karşı şeride geçen araç şarampole devrildi.

YARALILARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Can pazarının yaşandığı kazada 24 kişi yaralandı. Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kaza sonrası polis tarafından inceleme başlatıldı.