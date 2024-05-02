Avrupa Birliği'nden Lübnan'a dev destek

Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Birliği'nden Lübnan'a dev destek
Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen bugün gerçekleştirdiği basın toplantısında AB'nin Lübnan'a 1 milyar avro tahsis ettiğini açıkladı.

Ursula von der Leyen'in açıklamasından sonra konu hakkında kamuoyuna bilgilendirmede bulunan Avrupa Birliği yetkililerinden edinilen bilgiye göre söz konusu para Lübnan'daki sağlık, eğitim ve sosyal güvenlik sisteminin güçlendirilmesi için harcanacak. Ayrıca AB'nin "iç mülteciler" olarak adlandırdığı Lübnan'ın güneyinden kaçan vatandaşların daha müreffeh bir hayat sürmelerinde de bu paranın kullanılması ön görülüyor.

Hatırlanacağı üzere Lübnan Parlamentosu'nun neredeyse yarısı Hizbullah'a mensup. Lübnan, Gazze Şeridi'nde İsrail ile savaşan Hamas teröristlerinin aktif bir katılımcısı ve müttefiki olarak biliniyor. Bu durum, Avrupa Birliği'nin aldığı karara karşı ciddi bir eleştiri yağmurunun meydana gelmesine neden oldu.

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