Öldüren dayak

İHA'nın haberine göre, olay, geçtiğimiz 29 Kasım da Bolvadin ilçe merkezindeki bir çay bahçesinde meydana geldi. İlçede kafe işletmeciliği yapan Mustafa Köseer'den bir süre haber alamayan yakınları, durumu polise bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri şahsın işlettiği kafeye gittiğinde, Mustafa Köseer’i feci şekilde darp edilmiş şekilde yarı baygın buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Köseer’i ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Bilincinin kapalı olduğu belirtilen şahıs, 27 gündür Afyonkarahisar Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavisi görüyordu. Köseer yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybederek bugün hayatını kaybetti. Köseer’in cenazesi yapılan otopsinin ardından Bolvadin ilçesinde toprağa verilecek.

Mustafa Köseer’i öldüresiye dövdüğü öne sürülen 2 kişi tutuklanmış, 1 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu 2 şüphelinin şimdi cinayetten yargılanması bekleniyor.