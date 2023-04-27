Afyonkarahisar’da savrulan araç iki TIR’a çarptı: 2 ölü

Kaza, Emirdağ ilçesi Suvermez Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ç.Y. (82) yönetimindeki hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü H.İ.Y., yönetimindeki TIR ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile savrulan hafif ticari araç önce M.G.’nin kullandığı TIR’a çarptı, ardından orta refüje girip aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazanın ardından deyim yerindeyse can pazarı yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler hurdaya dönen hafif ticari araçtaki sürücü Ç.Y., ile yanında bulunan B.Y.’yi (25) güçlükle araçtan çıkarıp ardından ambulanslar ile Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırdı. Ağır yaralanan şahıslar burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmayarak yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. (İHA)