Evde aloe vera yetiştirmenin yolu. Evde bu teknikle aloe vera yetiştirmek çok kolay

Aloe vera bitkisi, evde yetiştirilmesi kolay olan ve birçok faydası bulunan bir bitkidir. Evde aloe vera yetiştirmek için ihtiyacınız olan malzemeler oldukça azdır ve bakımı da oldukça kolaydır.

Aloe vera bitkisi evde nasıl yetiştirilir?

Aloe vera kendi kendine çoğalan bir bitki olduğu için, yetiştirilmesi ve bakımı son derece kolaydır. Tropik iklimlere özgü olan bu bitki hemen her yerde yetişebilir. Evlerde saksı içerisinde yetişebilen bu bitki, güneş gören bir yerde olmalıdır.

Kış mevsiminde ise ılık ortamlarda yetişmesi daha uygun olacaktır. Don olaylarının yaşanmaması için kışın dışarıda yetişmemelidir. Ilık iklim şartlarında ise bu bitkinin yaz kış dışarıda kalması büyümesini engellemez.

Aloe Vera Çiçeği Nasıl Bakılır?



Aloe vera bitkisi her zaman güneş alan, aydınlık ortamlarda büyüyecektir. Kış mevsiminde ise -7 dereceye kadar dayanabilen bu bitkiler, çok soğuk ortamlarda iç mekana alınması önerilir. Hafif esintili ortamlarda yetişebilen bu bitki, ciddi rüzgarlar karşısında korunması gerekebilir.

Aloe vera çiçeğinin bakımında saksının boyutu, toprak yapısı da önemlidir. Zengin toprak yapısı, bitkinin büyümesi için önemlidir. Aloe vera yayılarak büyüyen bir bitki olduğu için, geniş saksılar seçmeniz gerekecektir. Birkaç ay sonra büyüyen aloe vera, saksının dışarısına doğru uzamaya başlar. Bu durumda gerekirse bitkinizi yeni bir saksıya alabilirsiniz.