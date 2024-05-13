Aziz Yıldırım bombayı patlattı. Jose Mourinho'yu açıkladı

Düzenleme: Kaynak: Haber Global
Aziz Yıldırım bombayı patlattı. Jose Mourinho'yu açıkladı
Fenerbahçe'de başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde dünyaca ünlü Portekizli teknik adam Jose Mourinho'yu getireceğini ilan etti.

Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler art arda geldi.

Önce kulübün efsane başkanlarından Aziz Yıldırım'ın haziran ayında yapılacak genel kurulda başkanlığa yeniden aday olacağına yönelik haberler gündeme bomba gibi düştü.

Ardından Aziz Yıldırım, Haber Global'e verdiği özel röportajdan bir kesit yayınlandı. Yıldırım orada başkanlığa aday olduğunu resmen duyurdu.

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Saatler 21.00'i gösterdiğinde de röportajın tamamı yayınlandı. Aziz Yıldırım neden Fenerbahçe başkanlığına yeniden talip olduğunu açıklarken, asıl bombayı teknik direktör konusunda patlattı.

Aziz Yıldırım, seçilmeleri halinde Portekizli dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho'yu getireceklerini ilan etti.

İşte Aziz Yıldırım'ın, Haber Global'e verdiği özel röportajda söyledikleri:

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NEDEN ADAY OLDU?

"Aday olmamın nedeni, 6 yıldır dışarıda kalmamız. Bu süreçte olumlu veya olumsuz olayları görmek. Ondan önceki 4 yılda neleri yanlış yaptık, onları tahlil ederek. Bu süreci başlatıyoruz. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz. Fenerbahçe büyüktür, orada yapılan bazı yanlışları düzelterek, camiayı birleştirerek, 3 Temmuz sürecinde olduğu gibi güç birliği ile şampiyon olmasını istiyoruz"

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'MOURİNHO İLE YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM'

"Fenerbahçe artık büyük hocalarla, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var.' dedim. Fenerbahçe'ye gel dedim. Benim arkadaşlarımla görüşmeler devam ediyor. Biz kazanırsak büyük ihtimal Fenerbahçe'nin başına getireceğim."

'ONUN İSTEDİĞİ OYUNCULARI ALACAĞIZ'

"Onun isteği doğrultusunda oyuncu da alacağız. Konyaspor maçını da izledi. Kendisi de izledi. Diğer arkadaşlar da kazanırsa Fenerbahçe'ye gelmesini arzu ederim. İnşallah biz kazanırız ve Fenerbahçe'ye getiririm."

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