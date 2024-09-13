Afyonkarahisar'da şüpheli ölüm: Otomobil içerisinde başından vurulmuş

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde bir kişi, otomobilin içinde başından silahla vurulmuş halde cansız bedenine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Elhan köyü yakınlarında bir otomobilin içerisinde bir kişiyi kanlar içinde hareketsiz görenler güvenlik güçlerine haber verdi.

Olay yerine jandarma ekipleri intikal ederken, yapılan inceleme sonrasında başından silahla vurulduğu belirlenen H.K'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.

Ekipler, H.K'nin ölümünde kullanılan tabancanın ise M.Ü. (50) tarafından alındığı tespit edildi. Harekete geçen ekipler M.Ü'yü silahı satmaya çalıştığı sırada gözaltına alındığı belirtildi.

Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.