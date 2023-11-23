Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu

Afyonkarahisar’da uyuşturucu satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

KAYNAK: İHA
Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Erenler mahallesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin üst ve evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 34 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 9.70 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Operasyon sonrası K.T. ve B. T.'ye ‘uyuşturucu madde kullanmak suçu’ çerçevesinde işlem yapılırken A.A., R. Ç. ve C.G.A. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.

aw082897-01.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını alıyor!
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 11 Kasım 1 Aralık aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
A101 market yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101 23 Kasım Perşembe aktüel ürünler fiyat listesi
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 157. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Şansal Büyüka 'Feci yanlış' diyerek açıkladı. Montella Kenan Yıldız ve Ferdi fantazilerini neden yaptı?
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Fatih Altaylı'dan olay Fatih Terim iddiası: Buhar gibi ortadan kayboldu
Son Haberler
Koltuk altı deodorantının 6 farklı kullanım alanı ortaya çıktı Sağlık
Koltuk altı deodorantının 6 farklı kullanım alanı ortaya çıktı
TCMB yatırım taahhüt edene avans kredisi verecek Ekonomi
TCMB yatırım taahhüt edene avans kredisi verecek
Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı! Kennedy Caddesi’nde trafik durdu Gündem
Fatih'te servis minibüsü taksiye çarptı! Kennedy Caddesi’nde trafik durdu
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum Ekonomi
Özgür Demirtaş'tan Merkez Bankası kararına iki kelimelik yorum
Semizotlu nohut mezesi nasıl yapılır? Yemek Tarifleri
Semizotlu nohut mezesi nasıl yapılır?
Allah adamı deyiminin anlamı nedir? Atasözleri ve Deyimler
Allah adamı deyiminin anlamı nedir?
Taylandlı turistler ölümden döndü Gündem
Taylandlı turistler ölümden döndü