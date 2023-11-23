Afyonkarahisar’da torbacı operasyonu

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi Erenler mahallesinde operasyon düzenledi.

Operasyonda şüphelilerin üst ve evlerinde arama yapıldı.

Aramalarda 34 adet peçeteye emdirilmiş bonzai maddesi, 9.70 gram metamfetamin, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Operasyon sonrası K.T. ve B. T.'ye ‘uyuşturucu madde kullanmak suçu’ çerçevesinde işlem yapılırken A.A., R. Ç. ve C.G.A. ise "uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçundan gözaltına alındı.