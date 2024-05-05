Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması. Yıldız futbolcunun durumu belli oldu

Trabzonspor, Süper Lig'in 35. haftasında Samsunspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş, sahayı 3-1'lik yenilgiyle terk etmişti.

Mağlubiyetin dışında yıldız futbolcu Mahmoud Trezeguet'in de sakatlanması moralleri bozmuştu.

Mısırlı futbolcunun sağlık durumu belli oldu.

Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamaya göre Trezeguet'in sağ alt adalesinde yaralanma tespit edildi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Futbol A Takımımızın Yılport Samsunspor ile oynadığı karşılaşma sırasında ağrı hissederek oyundan çıkan oyuncumuz Mahmoud Trezeguet'nin yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda sağ alt adalesinde (gastrosoleus kas grubu) yaralanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır"