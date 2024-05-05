Fenerbahçe'nin Konya maçı kadrosu belli oldu. İsmail Kartal'dan flaş karar

Fenerbahçe; Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Teknik direktör İsmail Kartal zorlu mücadelenin kamp kadrosunu belirledi. Tecrübeli hoca; kendi tercihiyle Leonardo Bonucci ve Serdar Aziz'i, İstanbul'da bıraktı.

Bu iki ismin dışında sakatlıkları bulunan İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde de Konya kadrosuna dahil edilmedi.

Sivasspor ve Beşiktaş maçlarında kadroya alınmayan Miha Zajc ise kafile ile birlikte Konya'ya gitti.

22 kişilik kamp kadrosunda şu isimler var:

Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.