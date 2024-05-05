Fenerbahçe'de büyük belirsizlik

Kaynak: Sabah
Fenerbahçe'de büyük belirsizlik
Sözleşmesi 30 Haziran 2024'te bitecek olan Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun sarı lacivertli kulüpteki geleceği merak konusu oldu. Mario Branco'nun kararını Ali Koç'un başkanlığa devam edip etmeyeceğine göre vereceği ileri sürüldü.

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan sportif direktör Mario Branco'nun, sarı lacivertli kulüpte kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor.

Mario Branco, geçtiğimiz gün Serie A takımı Monza ile bir görüşme gerçekleştirdi. Portekizli sportif direktör, İtalya ekibinin idarecilerinin planlaması ve kendisi ile ilgili olan fikirlerini dinlerken bilgiler de aldı.

Branco'nun yoluna Fenerbahçe ile devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmazken başkanlık seçimi bu noktada kritik rol oynayacak.
Ali Koç'un başkanlığı bırakması durumunda Mario Branco'nun da ayrılacağı gelen bilgiler arasında yer aldı.

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