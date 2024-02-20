Afyonkarahisar'da trafik kazası: 4 yaralı

Kaza, Afyonkarahisar şehir merkezinde bulunan Kocatepe mahallesinde yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, B.K. idaresindeki araç, henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı İ.A. yönetimindeki araç ile çarpıştı.

Meydana gelen kazada sürücü İ.A., İ.S.A., A.K. ve yabancı uyruklu H.E.K., yara aldı. Yaralananlar civardaki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil servis ekiplerince ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarında bir sorun olmadığı öğrenildi.

Yaşanan kazanın ardından polis ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.