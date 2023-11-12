Afyonkarahisar’da trafik kazası: Biri çocuk 4 kişi yaralı

Afyonkarahisar’da iki aracın çarpıştığı kazada biri çocuk 4 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Afyonkarahisar’da trafik kazası: Biri çocuk 4 kişi yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde bağlı Hacıbeyli köyü yakınlarında, A.A. (29) yönetiminde 34 NV 6079 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü R.Ç. (57), idaresindeki 41 AHB 987 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada savrulan araçlar refüje çarparak durabildi. Kazada sürücü ile A.A. (21), D.A. (9) ve A.A. (56) yaralandı. Yaralılar ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrası jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

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