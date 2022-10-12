Büyük skandal. Bozkurt işareti yapan şampiyon sporcuyu Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz kürsüden indirdi

Afyonkarahisar'da yapılan 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nın madalya töreninde skandal yaşandı.

1100 sporcu ve 11 ülke arasında yapılan Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında, sporcumuz Sıla Zeynep Turan 48 kg da tüm rakiplerini nakavt ve sayı farkıyla yenip şampiyon oldu.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, madalya töreninde kürsüde eliyle bozkurt işareti yapan sporcumuz Sıla Zeynep Turan'ı "terbiyesizlik yapma" diyerek kürsüden indirdi.

Sıla Zeynep Turan'ın gözyaşları içinde kürsüden indiği bildirildi.

Skandal olaya sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Sosyal medya üzerinden Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'e "En büyük terbiyesiz sensin Abdurrahman Akyüz, kızımızın tek damla gözyaşına kurban ol !#HADDİNİBİLabdurrahmanakyüz" denildi.