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  • Büyük skandal. Bozkurt işareti yapan şampiyon sporcuyu Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz kürsüden indirdi

Büyük skandal. Bozkurt işareti yapan şampiyon sporcuyu Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz kürsüden indirdi

Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'den bir skandal hareket daha!

Haber Giriş: 12 Ekim 2022 Çarşamba - 11:03
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Afyonkarahisar'da yapılan 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nın madalya töreninde skandal yaşandı. Bozkurt yapan şampiyon gözyaşları içinde kürsüden zorla indirildi

Büyük skandal. Bozkurt işareti yapan şampiyon sporcuyu Wushu Federasyonu Başkanvekili Abdurrahman Akyüz kürsüden indirdi
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Afyonkarahisar'da yapılan 5. Açık Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonası'nın madalya töreninde skandal yaşandı.

1100 sporcu ve 11 ülke arasında yapılan Wushu Kung Fu Balkan Şampiyonasında, sporcumuz Sıla Zeynep Turan 48 kg da tüm rakiplerini nakavt ve sayı farkıyla yenip şampiyon oldu.

Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, madalya töreninde kürsüde eliyle bozkurt işareti yapan sporcumuz Sıla Zeynep Turan'ı "terbiyesizlik yapma" diyerek kürsüden indirdi.

Sıla Zeynep Turan'ın gözyaşları içinde kürsüden indiği bildirildi.

Skandal olaya sosyal medyadan büyük tepki gösterildi. Sosyal medya üzerinden Türkiye Wushu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz'e "En büyük terbiyesiz sensin Abdurrahman Akyüz, kızımızın tek damla gözyaşına kurban ol !#HADDİNİBİLabdurrahmanakyüz" denildi.

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Mazhar
12.10.2022 12:07
Başkan doğru bir müdahalede bulunmuştur, orası siyasi bir yer ortam değildir. O ortamda partileri simgeleyen işaretler yapılmasına izin verilmemelidir  
 
G. O. P. TEZCAN
12.10.2022 12:01
Bozkurt türkün sembolüdür, dünyanın her yerinde yapıla bilir, bu kızımızı cani gönülden kutluyorum.  
 
Üstün Türkeli
12.10.2022 12:01
Yerli ve millilik tantanası yapanların büyük bir çoğunluğu aslında katıksız Türklük düşmanlarıdır.  
 
TÜM YORUMLAR (26)
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