Afyonkarahisar’da sisli hava etkili oldu

Afyonkarahisar güne sisli havayla uyandı. Görüş mesafesinin yer yer 50 metreye kadar düştüğü karayolunda sürücüler trafikte ilerlemekte zaman zaman güçlük çekti.

Kentte sisli hava etkili oldu. Sis nedeniyle özellikle trafikte yer yer aksamalar yaşandı. Kenti sabah saatlerinde etkisini altına alan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi. Sisli havadan dolayı görüş mesafesi yer yer 50 metreye kadar düştü.



(Kaynak: İHA)