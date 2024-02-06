Afyonkarahisar’da zincirleme trafik kazası

Afyonkarahisar'ın Kütahya karayolu üzerindeki Sadıkbey Mahallesi girişinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre 3 araç zincirleme trafik kazasına karıştı.

Kazada, 03 ADV 330 plakalı aracın şoförü Ş.İ., ağır yaralanırken, 03 VF 953 plakalı araç sürücüsü A.D., yolcu olan Y.D., H.D., H.D., Y.E.Ç., A.E.Ç. ve H.Y. ile 03 AEP 903 plakalı aracın sürücüsü Y.D. ve yolcu M.D. hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kaza yerindeki araçlar kaldırana kadar yolun güvenliğini sağlarken zaman zaman yolu çift taraflı trafiğe kapattı.

Kaza anı ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı.