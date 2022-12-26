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  • Türkiye’nin can suyu Büyük Menderes Nehri çöplüğü döndü! Halk yaklaşmaya korkuyor

Türkiye’nin can suyu Büyük Menderes Nehri çöplüğü döndü! Halk yaklaşmaya korkuyor

Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde suyun siyah renge dönmesi kirlilik endişesi yaratıyor. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını söyleyen Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü, bölgeye yüzer bariyer konulması gerektiğini belirtti.

Haber Giriş: 26 Aralık 2022 Pazartesi - 15:24
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi Suçıkan mevkisinde doğan Denizli Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su siyah renge döndü

Türkiye’nin can suyu Büyük Menderes Nehri çöplüğü döndü! Halk yaklaşmaya korkuyor
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesi yakınlarında Suçıkan mevkisinde doğan Denizli, Uşak ve Aydın'dan geçerek Ege Denizi'ne dökülen 548 kilometre uzunluğundaki Büyük Menderes Nehri'nde su siyah renge döndü.

Nehirde evsel atıklardan kaynaklanan kirlilik nedeniyle çöp yığınları oluştu. Kirliliğin zeytinyağı fabrikalarının atık sularını dereye bırakması ile evsel atıklardan kaynaklandığını söyleyen EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, bölgeye yüzer bariyer konulması gerektiğini dile getirdi.

Evsel atıklar için vatandaşlara da uyarılarda bulunan Sürücü, Söke'ye bağlı Sarıkemer Mahallesi'nde bulunan tarihi köprü üzerinde incelemelerde bulundu.

Nehirde canlı yaşamının da bu kirlilikten olumsuz etkilendiğini ve balık ölümleri yaşandığını dile getiren Sürücü, "Büyük Menderes Nehri'nin önünde eski tarihi bir taş köprü var.

Büyük Menderes Nehri kanayan bir yara haline geldi. Maalesef her yağmur yağdığında yukarı havzadan gelen tüm çöpler köprünün menfezleri tıkandığı için burada toplanıyor.

Çöplerin haricinde suyun rengi de değişerek siyah akmaya başladı. Zeytin hasadı mevsiminde yağ için sıkılan zeytinlerden çıkan siyah renk, önce derelere oradan da Büyük Menderes Nehri'ne akıyor. Burada sürekli balık ölümleri de gerçekleşiyor.

Mutlaka çöplerin temizlenmesi lazım. Yüzer bariyer takılması gerekiyor. Çöplerin toplanarak düzenli bir şekilde kepçeyle dışarıya alınması gerekiyor. En doğrusu da vatandaşların çöpleri doğaya atmamaları" dedi.

Devlet Su İşleri (DSİ) 21’inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise nehirdeki çöplerin yılda yaklaşık 4 kez temizlendiğini belirtip, yakın zamanda nehirde yeniden temizleme çalışması yapacaklarının bilgisini verdi.

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