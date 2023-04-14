Kuşadası'nda endişelendiren görüntü

(DHA) Sahilde gezintiye çıkan vatandaşlar, ayrı ayrı yerlerde ölü 24 yelkovan kuşu buldu. İhbar üzerine bölgeye Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü ve görevliler geldi. Görevliler, ölü kuşları incelenmek üzere numune alıp gömdü.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Kuşların Yelkovan (Puffinus yelkouan) ve Boz Yelkovan (Calonectris borealis) türlerine ait ve her iki türden ölümlerin olduğunu tespit ettik. Yelkovan kuşlarını, Milli Park ve Samos Adası arasındaki Dilek Boğazı´nda gruplar halinde gözlemliyoruz. Grup şeklinde ölen bu kuşların da muhtemelen hedef dışı av olarak ağlara yakalanıp boğulduklarını tahmin ediyoruz" dedi.

"TÜRLERİN GELECEĞİ AÇISINDAN ÖNEMLİ"

EKODOSD Başkanı Sürücü, sözlerine şöyle devam etti: "Özellikle Dilek Boğazı´nın batısından başlayarak körfezin güney bölgesine kadar olan alanın, böyle nadir kuş türleri, `tırtak´ türü yunuslar ve deniz kaplumbağaları için çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Bu nedenle Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı´nın denizel alan sınırlarının genişletilerek bütüncül olarak korunması türlerin geleceği açısından da çok önemli."