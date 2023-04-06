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Afyonlular gökkuşağı seyrine çıktı

Afyonkarahisar’da yağmur sonrası oluşan gökkuşağı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 13:33
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Afyonlular gökkuşağı seyrine çıktı

Afyonlular gökkuşağı seyrine çıktı
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İHA

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde vatandaşlar yağmur sonrası ortaya çıkan gökkuşağı görsel bir şölen oluştururken, vatandaşlar ise gökkuşağını görüntülemek için adeta birbirleri ile yarıştı.


İlçede yağan yağmur sonrası gökkuşağı Tepekent mevki üzerinde yükseldi. Sandıklı'da yağan yağmurun ardından çıkan gökkuşağı seyrine doyulmaz bir manzara oluşturdu.

İlçenin dört bir yanından görülen gökkuşağı uzun süre havada kaldı.

Gökyüzündeki rengarenk görünümü seyretme şansını yakalayanlar, güzel manzaranın keyfini çıkarıp fotoğraf çekmek için adeta birbirleri ile yarıştı.

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