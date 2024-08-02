Ağabeyinin eşini 17 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Dün akşam saatlerinde Terme ilçesi İlimdağ Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Mustafa D., isimli şahıs, oğlu Ü.D. (16) ve annesi Esma D. (59) ile aynı mahallede oturan ağabeyinin hanımı Fatma D.'nin evine gitti.

KAYINVALİDESİ VE TORUNU CİNAYETİN İŞLENMESİNE YARDIM ETTİ

Arazi sebebiyle aralarında çıkan tartışmanın ardından Fatma D., soba için odun almaya çalışırken kayınvalide Esma D. ve torunu Ü.D., iddiaya göre kollarından tuttu. Bu esnada Mustafa D., eline aldığı bıçakla Fatma D.'yi bıçaklamaya başladı. 17 bıçak darbesi alan Fatma D., olay yerinde hayatını kaybetti.

Çevredekilerin ihbarı sonrası olay yerine ekipler sevk edilirken, Mustafa D., evden kaçtı. Esma D. ile torunu Ü.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Cenaze Terme Devlet Hastanesi morguna götürülürken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı.