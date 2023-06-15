Ağaç altına terk edilen 3-4 günlük bebek bulundu. Bu nasıl vicdansızlık

Mersin’de sahile yakın bir parkta terk edilen bebek, eşiyle yürüyüşe çıkan bir hastane personeli tarafından bulundu. Hastanede tedavi altına alınan ve Murat ismi verilen bebeğin 3-4 günlük olduğu belirtildi.

Ağaç altına terk edilen 3-4 günlük bebek bulundu. Bu nasıl vicdansızlık

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Alata Mahallesi Erdemoğlu Bulvarı altında denize dökülen Alata deresinin kenarındaki parkta meydana geldi.

Erdemli Devlet Hastanesi personellerinden Ali Demir eşi Ayşe Demir ile birlikte yürüyüş yaparken ağaç altında bebek çantasını fark etti. Baktıklarında bebeği gören ve yakından ilgilenen Demir çiftçi, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri bebeği teslim alarak ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi Acil Servisine götürdü.

Burada ilk müdahalesi yapılan 3 kilogram ağırlığı 50 santim boyu olan bebek, enfeksiyon nedeniyle Yeni Doğan Ünitesi’ne alındı. Kuvözde özenle bakılan ‘Murat’ ismi verilen bebeğin iyileşmesinin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edileceği bildirildi.

Öte yandan polisin, çocuğun annesinin bulunması için çalışmalara başladığı bildirildi.

“3-4 GÜNLÜK HASTANEDE DOĞMUŞ, AŞILARI YAPILMIŞ”

Bebeğin dün akşam polis ekipleri eşliğine sağlık ekipleri tarafında hastaneye getirildiğini belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ayhan Demir, ”Nöbetçi doktorlarımız tarafından ilk müdahalesi ve değerlendirilmesi yapıldı. 3 kilogram bir erkek bebek olduğu tespit edildi. Enfeksiyonu vardı bebek yeni doğan servisine yatırıldı. Uygun tedavisi başlandı. Tedavi bitiminde İnşallah Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne teslim edeceğiz. Bebeğimize burada aile şefkati ile bakıyoruz. Bebeğimiz 3-4 günlük, muhtemelen hastanede doğmuş göbeği klipslenmiş ilk aşıları yapılmış aşı izleri mevcut. İlk değerlendirilmesinde bir enfeksiyon olduğu tespit edildi. Uygun olan erken tedavisi başlandı. Yeni doğan servisimizde takip ve tedavisi yapılmaktadır” dedi.

“HASTANE PERSONELİMİZ EŞİYLE BİR AĞAÇ ALTINA BULMUŞ”

Hastane personelinin eşiyle yürüyüşe çıktığında bebeği bulduğunu ifade eden Başhekim Yardımcısı Uzm.Dr. Fatma Örs ise ”Personelimiz eşiyle bebeği bir ağaç altına bulmuşlar. Sağlık ekiplerine haber vermesiyle bebeğimiz 112 vasıtasıyla hastaneye getirildi. İlk tedavisi acilde uzman hekimlerimiz tarafından yapıldıktan sonra bebeğimiz yeni doğan ünitesine takip için müşahade altına alındı. Tedavisi iyiye gidiyor başarılı sonuçlanmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüze inşallah sağlıkla teslim edeceğiz” diye konuştu.

(Kaynak: İHA)

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