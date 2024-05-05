Konya'da Fenerbahçe depremi

Süper Lig'de şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, düşme hattı sınırında bulunan Konyaspor ile yarın saat 20.00'de Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda karşılaşacak.
Sarı-lacivertli kafile, teknik direktör İsmail Kartal eşliğinde özel uçakla bugün Konya'ya geldi.
FENERBAHÇE KONYA'YI SALLADI
Taraftarlar, futbolculara sevgi gösterisinde bulunurken teknik direktör İsmail Kartal'a çiçek verdi.
Coşkulu grup Fenerbahçeli futbolcuları marşlarla ve tezahüratlarla karşıladı.
Kafileyi taşıyan takım otobüsü, taraftarların tezahüratları eşliğinde havalimanından ayrıldı.
Sarı-lacivertli takım, buradan kamp yapacağı otele geçerek maç saatini beklemeye başladı.
Fenerbahçe'nin 22 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Bright Osayi-Samuel, Mert Müldür, Alexander Djiku, Çağlar Söyüncü, Rodrigo Becao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Fred Santos, Rade Krunic, Miha Zajc, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Efekan Karayazı, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Serdar Dursun, Michy Batshuayi.