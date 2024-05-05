Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Eşiyle tartıştı kendini bıçakladı
Samsun'da eşiyle şiddetli bir tartışmaya giren adam sinirlerine hakim olamadı ve kendisini bıçaklayarak hastanelik etti.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi'nde gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre Özbekistan uyruklu 30 yaşındaki N.K. (30) ile 35 yaşındaki eşi E.A. arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında öfkesini kontrol edemeyen E.A., kendini kolundan bıçakladı. E.A., çağırılan ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Eşiyle daha önce yaşadığı bir tartışmanın sonrasında cezaevinde yattığını ve kendisini ifade etme zorluğu yaşadığını dile getiren E.A., kimseye zarar vermemek için kendini bıçakladığını söyledi.

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