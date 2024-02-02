Ağaç çiçeğinin neredeyse faydalı olmadığı hastalık yok

Sağlıklı beslenmek veya sağlık problemlerine çözüm bulmak isteyenler, doğada bulunan bitkileri keşfetmeye devam ediyorlar.

Bu bitkilerden bir tanesi de ağaç çiçeği. Bu bitki, hem görünümü hem de faydalarıyla dikkat çekiyor.

Ağaç çiçeği hakkında bilmeniz gerekenler şunlar:

Ağaç çiçeği, gülgiller ailesinden, böğürtlen gibi dikenli ve çalı formunda bir bitkidir. Kendiliğinden yetişebilen bu bitki, kümeler halinde bulunur.

Ağaç çiçeğinin pek çok faydası vardır. Bunlardan bazıları:

Kan temizleyici ve detoks etkisi vardır. Vücuttaki toksinleri atar. Terleme ve idrar artışı sağlar.

Sindirim sistemini düzenler. Kabızlık sorununu önler. Vücuda enerji verir.

Romatizma, eklem kireçlenmesi, gut, boğaz ve bademcik iltihabı, göz enfeksiyonu gibi rahatsızlıklarda tedavi edici rol oynar. Anemi ve tüberküloz gibi hastalıklarda besleyici bir gıda olarak tüketilir. Ateşi düşürür. Böbrek ve şeker hastalarına da iyi gelir. Ancak mide ülseri olanlar kullanmamalıdır.

Ağaç çiçeğinin meyvesi de yenebilir. Dut gibi görünen meyvesi, sarımsı kırmızı veya turuncu renklidir. Sulu ve hoş kokuludur.

Meyvesi kurutularak saklanabilir. Reçel, şurup veya likör yapımında kullanılabilir. Ayrıca meyve olarak da tüketilebilir.