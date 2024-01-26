Hıthıt otu adeta şifa saçıyor. Faydaları say say bitmiyor

Doğal besinler, insanların sağlıklı kalmak ve hastalıklara çare bulmak için tercih ettikleri bir alternatif haline geliyor. Bu besinler arasında, birçok rahatsızlığa iyi geldiği söylenen hıthıt otu da var.

Hıthıt otu, şeytan otu olarak da bilinen bir bitkinin kökünden çıkarılan koyu renkli bir sıvıdır.

Sarımsı kahverengi, balmumu gibi yumuşak bir reçine şeklindedir.

MUCİZE OTUNUN YARARLARI ŞUNLARDIR…

-Mide ve bağırsak rahatlatır.

-Sindirimi iyileştirir.

-Parazitleri vücuttan atar.

-Öksürüğe iyi gelir.

-Sinir ve ruh hastalıklarını sakinleştirir.

ŞEYTANTERSİ YAN ETKİLERİ VAR MI?

Şeytantersi, maydanozgillerden bir bitki özüdür ve Hint mutfağında bir baharat olarak kullanılır.

Ancak, bu bitkinin sağlık üzerindeki etkileri hakkında çok fazla araştırma yoktur

Bu yüzden, hamileler, emzirenler ve çocuklar şeytantersi tüketmemelidir. Ayrıca, kan basıncını ve pıhtılaşmayı etkileyebileceği için, tansiyon veya kan sulandırıcı ilaçlar alanlar da şeytantersiden uzak durmalıdır.