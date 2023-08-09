Ağaç yamaçtan yuvarlandı kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Artvin'de istisal çalışması sırasında kesilerek yamaçtan yuvarlanan ağacın Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonete çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

KAYNAK: İHA
Ağaç yamaçtan yuvarlandı kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Sakalar köyü Şavket mezrasında yapılan istisal çalışması sırasında kesilen ağaç yamaçtan kayarak yoldaki Orman Bölge Müdürlüğüne ait kamyonete çarptı.

Ağacın çarpmasıyla uçuruma yuvarlanan kamyonetin içinde bulunan Orman Muhafaza memuru Engin Başer (57) olay yerinde hayatını kaybetti, kamyonet sürücüsü Tamer Demirel ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve 112 sağlık ekipler sevk edildi.

Yaralı Tamer Demirel 112 sağlık ekiplerince Artvin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Demirel’in durumu iyi olduğu olduğu öğrenildi.

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