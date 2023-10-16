Ağaca çarpan otomobil ağacı yerinden söküp yan yattı

Kahramanmaraş’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, kaldırımda bulunan ağaca çarparak yan yattı.

KAYNAK: İHA
Ağaca çarpan otomobil ağacı yerinden söküp yan yattı

Kazada araç sürücüsü ve yolcu konumundaki 1 kişi hafif şekilde yaralandı.
Kaza, merkez Onikişubat ilçesi Üngüt Mahallesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, H.Ç. sevk ve idaresindeki 46 BK 719 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda kontrolden çıktı. Otomobil, yol kenarında bulunan ağaca çarparak yan yattı. Kazada sürücü ve yolcu konumundaki 1 kişi kendi imkanları ile araçtan çıkarken, sürücü ve yolcu kazada hafif şekilde yaralandı.
Kazaya karışan araç olay yerine gelen çekici ile kaldırıldı.

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