Ağacı kökünden söküp çaldı

Afyonkarahisar'da toplu konutların bulunduğu bir bölgede yaşanan olay, şehir sakinlerini hayrete düşürdü. Bir şahsın, bölgedeki peyzaj alanından farklı zamanlarda çam ağacı hırsızlığı yaptığı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Olayın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

Görüntülerde, şahsın gece saatlerinde peyzaj alanına girerek boyları yaklaşık 1 metreyi bulan çam ağaçlarını kökünden söktüğü ve aracına yükleyerek götürdüğü görülüyor.