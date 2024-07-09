İstanbul'da 4 penguen dünyaya geldi

Kaynak: İHA
İstanbul'da 4 penguen dünyaya geldi

İstanbul Akvaryum'da 4 gentoo türü penguen dünyaya geldi. Ortalama 100 gram ağırlığında doğan bebek penguenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

İstanbul Akvaryum’da sevinç dolu anlar yaşandı. Akvaryumun gentoo türü penguen ailesi, 4 yeni üye kazandı. Ortalama 100 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek penguenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gentoo penguenleri, sevimli ve hareketli yapılarıyla akvaryumun en çok ilgi çeken türlerinden biri. Bebek penguenlerin doğumu, akvaryum çalışanlarını ve ziyaretçileri büyük bir heyecana sürükledi. Doğumun ardından yapılan sağlık kontrollerinde, yavruların sağlıklı olduğu ve annelerinin gözetiminde büyümeye devam ettikleri belirtildi.

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