İstanbul'da 4 penguen dünyaya geldi

İstanbul Akvaryum’da sevinç dolu anlar yaşandı. Akvaryumun gentoo türü penguen ailesi, 4 yeni üye kazandı. Ortalama 100 gram ağırlığında dünyaya gelen bebek penguenlerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gentoo penguenleri, sevimli ve hareketli yapılarıyla akvaryumun en çok ilgi çeken türlerinden biri. Bebek penguenlerin doğumu, akvaryum çalışanlarını ve ziyaretçileri büyük bir heyecana sürükledi. Doğumun ardından yapılan sağlık kontrollerinde, yavruların sağlıklı olduğu ve annelerinin gözetiminde büyümeye devam ettikleri belirtildi.