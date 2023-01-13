13 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Ağaçlar ayakta ölür

Tekirdağ'da tiyatro oyuncusu Nevra Serezli'nin de rol aldığı "Ağaçlar Ayakta Ölür" isimli oyun seyirciyle buluştu.

Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma - 19:06
Takip Et

Ağaçlar ayakta ölür

Ağaçlar ayakta ölür
+
Aa
-

AA

İyilik ve sevgi kavramında yoğunlaşan oyun, dağılan aileyi bir araya getirmek için büyük bir risk alan adamın eşine yapmaya çalıştığı iyilik üzerinden anlatıldı.

Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde sergilenen oyunun ardından usta oyuncu Nevra Serezli, seyircilerin maske takmaya devam etmesinin son derece önemli olduğunu söyledi.

Kovid-19'un başladığı günden itibaren maske takmaya başladıklarını aktaran Serezli, tiyatro ekibiyle birlikte hala çok dikkatli olduklarını belirtti.

Oyunlarını izlemeye gelen genç tiyatro oyuncularına tavsiyede bulunan Serezli, "Genç tiyatro oyuncularına söylenecek en güzel şey mesleği sevmeleri. Meslek sevilmez ise yapılacak bir meslek değil. Sevmesek bu yaşımızda bu kadar yolu, otel odaları, turneler ne kadar rahat şartlar olursa olsun yapılacak iş değil. Bu tamamen sahne sevgisi olan bir şey." diye konuştu.

Tiyatro oyunculuğunu seçen kişilerin kendine ait özel hayatı olmayacağını aktaran Gökhan Mete ise oyuncunun hasta olmaya hakkının bulunmadığını dile getirdi.

Dünyada zor olan iki meslekten birinin tiyatro oyunculuğu vurgulayan Mete, "Bu işi çok sevmek lazım, sevmeden olmaz. Hatta hep söylerim kendine ait bir şey olamayabilir. Hasta olmaya hakkın yoktur. Annen ölür ama sahneye çıkmaz zorundasın. Dişin ağrır sahneye çıkmak zorundasın. Öyle disiplinli bir iştir." dedi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
1
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Sosyal medyada büyük tepki topladı. Köfteci Yusuf'ta yok artık dedirten görüntüler
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
2
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿Biden'ın konutunda yeni 'gizli belgeler' bulundu
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
3
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İdlib'de 4,6 büyüklüğünde deprem
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
4
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿İstanbul'a karın ilk düşeceği tarih açıklandı. Kış gibi kış başlıyor
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
5
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Son Dakika... Meral Akşener hastaneye kaldırıldı
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
6
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Emin Şen'in skandal paylaşımları ortaya çıktı. FETÖ'yü öve öve bitiremedi. Anıtkabir’in yakılacağını söyledi
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
7
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Fenerbahçelilerin beğenmediği Altay'ı bakın hangi kulüp istiyor
﻿Ağaçlar ayakta ölür
﻿Ağaçlar ayakta ölür
﻿Ağaçlar ayakta ölür
﻿Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı
﻿Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı
﻿Tavuk eti üretimi yıllık bazda yüzde 1,4 arttı
﻿ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿ABD'de tüketici güveni 9 ayın en yüksek seviyesine çıktı
﻿Güney Afrika'da elektrik krizi giderek derinleşiyor
﻿Güney Afrika'da elektrik krizi giderek derinleşiyor
﻿Güney Afrika'da elektrik krizi giderek derinleşiyor
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.