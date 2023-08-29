Ağır hasarlı 9 katlı 2 bina dinamitle yıkıldı

Malatya'da depremde ağır hasar gören binaların yıkımı sürerken, Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi'nde 9 katlı 2 bina için patlayıcı kullanılmasına karar verildi. Uzman ekibin yaptığı incelemenin ardından binaların taşıyıcı kolonlarına patlayıcı yerleştirdi. Çevre güvenliği sağlandıktan sonra binalar, fünyenin ateşlenmesiyle saniyeler içinde yerle bir oldu. Daire sahipleri, yıkım sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

Öte yandan binaların yıkımı için 2 bin 300 parçadan oluşan 200 kilo dinamitin kullanıldığı belirtildi.