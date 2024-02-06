Ağız kokusundan kurtulmak kolay

İşte ağız kokusundan kurtulmanın yöntemleri...





Dili fırçalamak ne kadar doğru İşte ağzınızın kokmasına sebep olan faktörler ve ağzı kokan birine verebileceğiniz öneriler…

Ağız kokusu hemen herkesin en büyük endişelerinden biridir. İşte ağız kokusuna yol açan nedenler ve ağzı kokan birine ne yapması gerektiğini söyleyebileceğiniz tavsiyeler…

TÜTÜN ÜRÜNLERİNDEN UZAK DURUN

Sigara içmek ağız içerisindeki tükürük akışını yavaşlatıyor. Bu da ağız içerisindeki bakterilerin artmasına sebep oluyor. Bakteriler ağız kokusuna sebep oluyor.

ALKOL ALMAYIN

Alkol ağızda kuruluğa neden olduğundan koku oluşumunu artırır. Alkol vücut içerisinde tepkimeye girip ağız kokusuna sebep olacak maddeler üretir. AĞIZ HİJYENİNE DİKKAT EDİN

Dişlerimizin üzerinde biriken yiyecekler temizlenmezse diş eti iltihabına neden olur. Bu da diş eti kanamalarına ve ağız kokusuna neden olabilir. Düzenli fırçalama ağız kokusunu önlemek için çok önemlidir.

DİŞ ÇÜRÜKLERİNİ TEDAVİ ETTİRİN

Tedavi edilmeyen çürükler dişler üzerinde oyuk oluşturuyorlar. Bunların üzerinde biriken yiyecek artıkları şiddetli ağız kokusuna neden olabiliyor.

DİŞ TAŞLARINI TEMİZLETİN

Temizlenmeyen diş taşları ve üzerlerinde üreyen bakteriler kötü kokar.

HASTALIKLAR DA AĞIZ KOKUSUNA NEDEN OLUR

Diyabet ağız içerisinde aseton seviyesinin yükselmesine neden olabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi hastalıklar da ağız kokusuna neden olabilir.

AĞIZ İÇİ PROTEZLERİNİ DOĞRU KULLANIN

Ağız içerisindeki yumuşak dokularla uyumlu olmayan ve yeterli cilası olmayan protezler yiyecek birikimine ve diş etinde enfeksiyona neden olabiliyor. Ağız içi protezler çok iyi cilalanmalı… DİLİNİZİ DE FIRÇALAYIN Bazı kişilerde genetik olarak dil üzerinde bulunan çukur ve tümsekler derin olabiliyor. Böyle bir durumda dil üzerinde biriken yiyecek artıkları ağız kokusuna neden oluyor.