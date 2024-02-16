Ağız kokusundan kurtulmanın yöntemleri ortaya çıktı

Ağız kokusu, birçok kişinin sosyal hayatını olumsuz etkileyen bir sorundur. Ağız kokusunun birçok nedeni vardır. Bunlardan bazıları şunlardır:

- Tütün ürünleri kullanmak: Sigara ve diğer tütün ürünleri, ağız içindeki tükürük üretimini azaltarak, bakteri oluşumunu artırır. Bu da ağız kokusuna yol açar. Uzmanlar, tütün ürünlerinden uzak durulmasını öneriyor.

- Alkol tüketmek: Alkol, ağızda kuruluğa neden olarak, koku oluşumunu tetikler. Ayrıca alkol, vücutta kimyasal reaksiyonlara girerek, ağız kokusuna neden olan maddeler üretir. Uzmanlar, alkol tüketiminin sınırlandırılmasını veya tamamen bırakılmasını tavsiye ediyor.

- Ağız hijyenine dikkat etmek: Dişlerin üzerinde biriken yiyecek artıkları, diş eti iltihabına ve kanamalarına neden olabilir. Bu da ağız kokusunu artırır. Uzmanlar, dişlerin günde en az iki kez fırçalanmasını, diş ipi ve gargara kullanılmasını öneriyor.

- Diş çürüklerini tedavi ettirmek: Tedavi edilmeyen diş çürükleri, dişlerde oyuklara neden olur. Bu oyuklarda biriken yiyecek artıkları, şiddetli ağız kokusuna sebep olabilir. Uzmanlar, diş çürüklerinin zamanında tedavi edilmesini, diş hekimine düzenli olarak gidilmesini tavsiye ediyor.

- Diş taşlarını temizletmek: Diş taşları, dişlerin üzerinde sertleşmiş plaklardır. Diş taşları ve üzerlerinde üreyen bakteriler, kötü kokuya neden olur. Uzmanlar, diş taşlarının diş hekimi tarafından temizlenmesini, diş fırçasının sertliğine ve şekline dikkat edilmesini öneriyor.

- Hastalıkların tedavisini ihmal etmemek: Bazı hastalıklar da ağız kokusuna neden olabilir. Örneğin, diyabet hastalarında ağızda aseton kokusu oluşabilir. Reflü, gastrit, mide ülseri gibi sindirim sistemi hastalıkları da ağız kokusuna yol açabilir. Uzmanlar, bu hastalıkların tedavisinin aksatılmamasını, doktorun önerilerine uyulmasını tavsiye ediyor.

- Ağız içi protezlerini doğru kullanmak: Ağız içi protezler, diş kaybı yaşayan kişiler için önemli bir çözümdür. Ancak protezler, ağız içindeki yumuşak dokularla uyumlu olmalı ve yeterli cilaya sahip olmalıdır. Aksi takdirde, protezler yiyecek birikimine ve diş etinde enfeksiyona neden olabilir. Uzmanlar, ağız içi protezlerin çok iyi cilalanmasını, günde en az iki kez temizlenmesini, gece yatarken çıkarılmasını öneriyor.

- Dilinizi de fırçalamayı unutmayın: Bazı kişilerde, genetik olarak dil üzerinde bulunan çukur ve tümsekler daha derin olabilir. Bu durumda, dil üzerinde biriken yiyecek artıkları, ağız kokusuna neden olabilir. Uzmanlar, dilin de dişlerle birlikte fırçalanmasını, dil temizleyici aletler kullanılmasını öneriyor.