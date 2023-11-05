Ağız kokusunu önleyen çay

Kronik hastalıklardan ve kanserden koruyan yeşil çayı aynı zamanda ağız ve diş sağlığı için de tüketebilirsiniz. İşte yeşil çayın 5 faydası...

YEŞİL ÇAYIN FAYDALARI

Yeşil çayın kilo kaybı ve antioksidanları vücuttan atmak gibi harika ve sayısız faydaları var. Ama bunun dışında dişleriniz için de çok faydalı olduklarını biliyor musunuz? Düzenli bir diş bakımı ile birlikte, alışkanlıklarınıza yeşil çayı da eklerseniz diş sağlığınız için iyi olabilir. Genel ağız sağlığı için faydalı antioksidan özelliğe de sahiptir.

Diş Hekimi Pertev Kökdemir, yeşil çayın ağız ve diş sağlığınız için 5 faydasını şu şekilde sıraladı.

Ağız kokusunu azaltır.

Yeşil çay aynı zamanda güzel nefesin korunmasına da yardımcı olur. Çünkü yeşil çay tüketirseniz, koku yayan bileşenlerin seviyesi önemli ölçüde azalabilir.

Diş eti hastalıklarını önler.

Düzenli olarak yeşil çay içmek çeşitli diş eti hastalıklarını önleyebilir. Bunun nedeni, yeşil çayın diş etlerinizi çeşitli ülserlerden ve benzeri diğer hastalıklardan koruyacak çok güçlü anti-inflamatuar özelliklere sahip olmasıdır. Periodontit yetişkinlerde diş kaybının önde gelen nedenidir ve bu nedenle hastalıkla mücadele etmek ve sağlıklı bir gülümsemeye yardımcı olmak için düzenli olarak yeşil çay içmek onu önlemeye yardımcı olabilir. Diş problemlerini tedavi etmek için elbette periodontal tedaviler de gerekebilir.

Daha az diş kaybı

Yeşil çay içmek diş eti hastalıklarını ve çürükleri önleyebilir, ayrıca daha az diş kaybedilmesini sağlar, günlük yeşil çay içen kişiler daha az diş kaybı yaşama olasılığına sahip olabilirler.

Ayrıca diyetinize yeşil çayı dahil etmenin yanı sıra dişlerinizi düzenli olarak fırçalamalı, dişe zarar verecek yiyecek ve içeceklerden uzak durmalı ve düzenli olarak diş hekimi ziyaretlerini ihmal etmemelisiniz.

Genel olarak yeşil çay, iyi diş sağlığının korunmasında çok faydalıdır. Ancak sadece yeşil çay içmenin işe yaramayacağına dikkat edilmelidir. Diş sağlığını korumanın yollarından sadece biridir ama tek yol değildir.Çürük oluşumunu azaltır.

Yeşil çay, tükürüğünüzdeki asidik seviyeleri azaltır ve ayrıca plak oluşumunu etkili bir şekilde kontrol eder. Bu yüzden çürükleri uzak tutmak için iyidir. Ayrıca yeşil çay şekersiz tüketildiğinde çürüklerden korunmak için doğal bir bileşendir.

Ağız kanseri riskini azaltır.

Yeşil çay antioksidanlar açısından zengin olduğundan, ağzınızı hücresel hasardan korur veya bu nedenle kanser öncesi lezyonları olan kişilerde ağız kanserinin oluşmasını engelleyebilir.



