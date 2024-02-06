Yumurta, süt, sıvı yağ, şeker, un, kabartma tozu ve vanilin gibi malzemelerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan ağlayan kek tarifini sizler için derledik. Peki, ağlayan kek nasıl yapılır? Ağlayan kek tarifi için malzemeler neler?

İşte ağlayan kek tarifi..

AĞLAYAN KEK TARİFİ

Kek Hamuru İçin:

- 3 adet yumurta

- 1 su bardağı süt

- 1 su bardağı sıvı yağ

- 2 su bardağı şeker

- 3 su bardağı un

- 1 paket kabartma tozu

- 1 paket vanilin (isteğe bağlı)

İç dolgu için:

- 1 paket çikolatalı puding (isteğe bağlı farklı puding çeşitleri de tercih edilebilir)

- 2 su bardağı süt

AĞLAYAN KEK NASIL YAPILIR?

Fırını 180 derecede ısıtın. Yumurta ve şekeri iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırın. Un, kabartma tozu ve vanilini ekleyerek homojen bir kıvam elde edene kadar karıştırın. Kek hamurunu yağlanmış bir kek kalıbına dökün.

Puding dolgusu için, pudingi süt ile pişirin ve bir kenarda soğumaya bırakın.

Soğuyan pudingi kek hamurunun üzerine dökün, ancak ortasına bir miktar boşluk bırakın. Bu boşluğa bir bıçak yardımıyla şekil vererek, pudingin kek içinde "ağlamasını" sağlayın.

Önceden ısıtılmış fırında, kek pişene kadar yaklaşık 35-40 dakika kadar bekleyin.

Kekin üzeri iyice kızarıp, kürdan testini geçtikten sonra fırından çıkarın.

Soğuduktan sonra üzerine hindistancevizi veya pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz.