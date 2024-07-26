Ağrı Dağı'na tırmanma şartları belirlendi

Ağrı Dağına tırmanacak gruplara profesyonel dağcı ve ilk yardım bilgisine sahip personel şartı getirildi. Uymayanlar hakkında ise cezai işlem başlatılacağı belirtildi.

Yılın hemen her mevsiminde ulusal ve uluslararası düzeyde yüzlerce dağcının tırmanış yaptığı Ağrı Dağı’nda yaşanan kazalar sebebiyle Iğdır Valiliği genel emir yayınladı.

Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı’nda yapılacak etkinlikler sırasında alınacak güvenlik tedbirlerine ilişkin yayınlanan genel emirde turizm ve spor amaçlı gelen yerli ve yabancı kişilerin, sporcuların ve grupların en az 2 kişi olması gerektiği bildirildi.

Büyük Ağrı Dağı ve Küçük Ağrı Dağı bölgesine gelecek kişi ve grupların mesai saatleri içerisinde Iğdır Milli Parklar Müdürlüğü ve Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise Iğdır İl Jandarma Komutanlığına bildirimde bulunmaları istendi.

"Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı"

Valilik tarafından yayınlanan genel emirde şu hususlar yer aldı:

"Bölgelerde spor faaliyetlerinde yer alacak 18 yaş altı çocuklar ve reşit durumda olanlar, Sicil Lisans Yönetmeliğine göre alınmış lisans sahibi olmalı. Federasyon faaliyetleri dışında yapılacak günübirlik gezi, kamp ve kampsız yürüyüş etkinliklerinde yer alacak 18 yaş altı çocukların veli/vasileri yanında olacak, veli/vasisinin yanında olmayan çocukların mutlaka veli/vasi izin belgeleri olacak ve madde 4’de belirtilen birimlere teslim edilecek.

Faaliyet yürütecek gruplar içerisinde dağcılık sporları ile ilgili eğitim almış en az 1 kişi ve acil durumlarda ilk müdahaleyi yapacak temel ilk yardım belgesine sahip olan 1 personel bulundurulacaktır.

Kamp yapacak sporcuların ve grupların kamp merkezinde en az 1 kişi bulundurularak faaliyet yapan sporcu ve grupların irtibat ve takibini yapacaktır. Bahsi geçen bölgelerde GSM hatları verimli olmayacağı için acil durumlarda telsiz, uydu telefonu, yer belirleme cihazı ve kış aylarında çığ arama ve vericisi cihazı gibi araç ve gereçler imkanlar dahilinde bulundurulacaktır."

'İlgili kurumlara bilgi verilme şartı' getirildi

Daha önceden belirlenmiş rotaların kullanılmasına özen gösterilmesi gerektiğinin bildirildiği genel emirde, rota dışında yapılacak faaliyetler için Iğdır Valiliği, Milli Parklar Müdürlüğü ve İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi istendi.

Turizm amaçlı gelen kişi ve gruplar da bildirimlerini Iğdır Milli Parklar Müdürlüğüne, Iğdır Valiliğine, mesai saatleri dışında ise İl veya İlçe Jandarma Komutanlıklarına bilgi verilmesi istenen genel emirde, Dağcılık Federasyonunun, spor kulüplerinin, STK veya grupların onaylanmış faaliyetleri kapsamında yapılacak etkinliğin yeri, amacı ve tarihi faaliyetten on gün önce resmi yazıyla, kafile listeleriyle birlikte ilgili makamlara bildirilmek üzere Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teslim edilmesi gerektiği vurgulandı.