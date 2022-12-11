Ağrı pili ne işe yarıyor?

Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Mehmet Tönge, ağrı pili olarak bilinen spinal kord stimülasyonuna ilişkin açıklamalar yaptı. Tönge, şunları söyledi:

“Vücudumuzun genetik ve yapısal bazı özellikleri, maruz kaldığı çevresel etmenler, yaşam tarzı, geçirilmiş kazalar, enfeksiyonlar, sistemik hastalıklar gibi pek çok durum ağrı ile kendini gösterebilir. Günümüzde gelişen ilaç endüstrisi sayesinde farklı ağrı tiplerinde ağrı kesici özelliği olan çeşitli ilaçlar kullanılır. Böyle durumlarda ağrının cerrahi tedavi yöntemleri ile kontrol altına alınması mümkün olabilir”

AĞRI PİLLERİ HANGİ HASTALIKLARDA KULLANILIR?



Dr. Tönge diğer ağrı kesici yöntemlerin yetersiz kaldığı durumlarda ağrı pilleri kullanıldığını da hatırlatarak, "Daha önce bel ya da boyun fıtığı veya omurilik daralması/kayması gibi nedenlerle çeşitli ameliyatlar geçirilmesine rağmen devam eden ısrarcı nöropatik kol veya bacak ağrılarında ağrı pili tercih edilebilir. Diyabet gibi hastalıklarda gelişebilen dirençli nöropatik ağrılarda, omurilik felci, travmatik sinir hasarı veya uzuv kaybı sonrası geçmeyen dirençli ağrılarda ve zona gibi hastalıklar sonrasında kalıcı hale gelen ağrılarda ağrı pili ile tedavi edilebilir. Hastalarda ağrı pili ameliyatı tercih edilirken, ağrıya neden olan altta yatan hastalığın başka cerrahi veya tıbbi yöntemlerle giderilememesi ve diğer tedavilere yeterli yanıt verememesi gerekir. Bu yüzden tüm hastalar Beyin Cerrahı, Fizik Tedavi Uzmanı, Anesteziyoloji Uzmanı ve Psikiyatri uzmanı tarafından oluşturulan bir kurul tarafından değerlendirilerek tedaviye uygunluk açısından incelenmelidir. "şeklinde konuştu.



"ELEKTRİK AKIMI TEST EDİLİYOR"



Dr. Mehmet Tönge ağrı pilinin nasıl uygulandığını da anlattı:

" Bunda hasta anestezi altında olduğu için test işlemi hasta uyandıktan sonra gerçekleştirilir. Test stimülasyonu işleminde hastanın vücudundan dışarı çıkan kablo uçlarına geçici bir pil yerleştirilerek birkaç gün ile birkaç hafta arasında değişen sürede farklı karakterde elektrik akımları uygulanarak hastanın ağrısındaki değişiklikler gözlenir. Hastanın yeterli fayda gördüğü kesinleşirse, ikinci aşamaya geçilir. İkinci aşamada hastanın omurilik zarı üzerine yerleştirilmiş olan elektrotlar cilt altına gizlenerek küçük bir pil ile bağlanarak sistem tamamen dışarıyla kapalı hale getirilir.İlk aşama olan test stimülasyonunda ağrının seviyesine göre omuriliğin farklı seviyesinden omurilik zarının üzerine ince kablo şeklinde veya bir plaka şeklinde elektrot yerleştirilir. Eğer ince bir kablo yerleştirilmesine karar verildiyse bu işlem lokal anestezi ile bir iğne yardımıyla yapılabilir. Bu esnada hasta ile konuşarak elektrottan uygulanan elektrik akımının ağrılı bölgelerine ulaşıp ulaşmadığı test edilir. Plaka şeklindeki elektrotun yerleştirilmesi ise genel anestezi altında yapılır ve küçük bir cerrahi kesik ile omurganın arka tarafına bir kemik pencere açılarak gerçekleştirilir.”