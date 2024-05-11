Eylem Tok haberi sansüre uğrayan DHA muhabiri istifa etti

Kaynak: Haber Merkezi
Eylem Tok haberi sansüre uğrayan DHA muhabiri istifa etti
Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlunun karıştığı kazayla ilgili haberine sansür getirildiğini söyleyen DHA muhabiri Rojda Altıntaş istifa ettiğini duyurdu. Altıntaş, “Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım” dedi.

Yazar Eylem Tok’un 17 yaşındaki oğlu Timur C.’nin karıştığı ve bir kişinin ölümüne neden olduğu kazanın haber olmaması için Demirören Ailesi’nin devreye girdiğini açıklayan DHA muhabiri Rojda Altıntaş Demireören Haber Ajansı’ndan istifa ettiğini duyurdu.

İstifasını sosyal medya hesabından açıklayan Altıntaş şu ifadeleri kullandı:

“Demirören Haber Ajansı ile olan ilişkim sona ermiştir. İstifa ettim. 27 yaşında bir genç kadın muhabir olarak, yaşadığım bu sürecin ne kadar zor olduğunu anlatmak benim için gerçekten güç. Bu süreçte bana destek olan ve güvenen herkese içtenlikle teşekkür ederim. Artık mesleğimi daha doğru ve etik bir şekilde sürdürebileceğim yeni yollar arayacağım. Saygılarımla.”

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