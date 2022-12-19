Bu hareketi 1 dakika içerisinde yapamıyorsanız ölüm riskiniz yüzde 84 fazla

Mynet’de yer alan bilgilere göre, evde yapıaln bazı hareketler ölüm riskini belirliyor.

Tek ayak üzerinde durarak ellerinizi açtığınıda gözlerini bir nokraya sabilleyin. Devamında ise sayı sayın. Eğer ki on saniye durabiliyorsanız ölüm riskiniz düşük. Bir bacağınızı diğerinin önünde çaprazlayın, sonra dizlerinizi, dirseklerinizi veya ellerinizi kullanmadan oturun ve aynı şekilde ayağa kalkın. İki elinizi de yere koyarsanız riskiniz düşük.

İlk on puan aşağıdakiler için düşülür:

El kullanımı

Diz kullanımı

Önkol kullanımı

Ellerin dizlerde kullanılması

Bacak tarafını kullanma

Denge kaybı

Gol yaklaşık 8 puanın bir sonucudur. Esneklik ve kuvvete ek olarak, bu test koordinasyon ve dengenizin önemli bir göstergesidir. Bazı sitelere göre, işler yolunda gitmezse yaşam süresi en fazla 5 yıl.

BİR DAKİKADA MERDİVEN ÇIKMAK

60 dereceye karşılık gelen dört kat merdiven çıkmanız gerekiyor: Harcanan zamana bağlı olarak, kalp hastalığı riskine ne kadar maruz kaldığınız netleşiyor. Görevi bir dakikada tamamlamayı başarırsanız kalbiniz için endişelenmenize gerek yok ama bundan daha fazla zamana ihtiyacınız varsa sağlığınıza daha fazla dikkat etmelisiniz.