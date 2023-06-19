Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi

Ağrı’da İran plakalı tırda 6 kilo 210 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Ağrı’da 6 kilo 210 gram skunk ele geçirildi

Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticaretini engellemeye yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda, İran’dan Türkiye’ye batı illerine yüklü uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı değerlendirilen bir İran tırını yakın takibe aldı.

Ağrı Narkotik Kontrol Noktasında durdurulan tırda Narkotik Dedektör Köpeği Pars'ın yoğun tepki vermesi üzerine Zula ve Gizli Bölme Uzmanı Narkotik Polislerince aranmaya başladı. Yapılan aramada tırda 6 kilo 210 gram skunk maddesi ele geçirildi.

(İHA)

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